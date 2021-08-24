أشترى سيارتك بدون دفع مبلغ مقدم وبدون كفيل وبأقساط تتناسب مع دخلك الشهري

أشترى سيارتك بدون دفع مبلغ مقدم وبدون كفيل أحد الخدمات التمويلية الميسرة التي يقدمها بنك البلاد للأفراد بالمملكة العربية السعودية ، حيث قام بنك البلاد بتصميم برنامج تمويل السيارات ، وذلك بهدف تمويل الاحتياجات المالية للعميل لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال تمويل ميسر بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، كما يوفر بنك البلاد الفرصة للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً للاستفادة من هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ، بالإضافة إلى سرعة الموافقة على الطلب.

تمويل مجاز من الهيئة الشرعية لدي بنك البلاد. يمكن لطالب التمويل من خلال هذا المنتج شراء اي سيارة يرغب بها. يتيح بنك البلاد لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط مجدولة حتي 60 شهر. يمكن للعميل شراء سيارة الأحلام بدون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم. تمويل ميسر لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. يوفر بنك البلاد من خلال هذا التمويل مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي. المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي بنك البلاد في المملكة العربية السعودية. المواطن المتقاعد بالمملكة يمكنه أيضاً الاستفادة من هذا التمويل بشروط ميسرة. يتيح البنك لطالب التمويل إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط المستحقة.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة وذلك للاستفادة من تمويل السيارات المتاح لدي بنك البلاد. يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يمتلك حساب بنكي جار لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون طالب التمويل علي رأس العمل في إحدى المنشآت المعتمدة لدى بنك البلاد بالمملكة ، سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. يشترط أن يقوم طالب التمويل بتحويل الراتب الشهري له لبنك البلاد بالمملكة. الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 3000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات الطلب. أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين ، يشترط أن يكون الراتب الشهري له لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

مزايا برنامج تمويل السيارات المتاح لدي بنك البلاد في المملكة العربية السعوديةشروط الاستفادة من تمويل السيارات المتاح لدي بنك البلاد في المملكة العربية السعودية