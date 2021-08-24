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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن الإقامات الكويت تجديد وتمديد ونماذج شئون وجوازات والأوراق المطلوبة في المقال التالي
استعلام عن الإقامات الكويت لكافة الوافدين بدولة الكويت . ذلك عبر الرابط الرسمي الذي يخص الوزارة . كذلك كيفية تجديد الإقامة أونلاين الكويت وأيضاً تمديدها . تلك النماذج المطلوبة في الشؤون والجوازات الخاصة في تجديد الإقامة في الكويت أون لاين . كذلك ما هي الأوراق التي يتم طلبها في إقامة الكويت . كما من خلال الرابط المرفق يتم تحميل نموذج تجديد إقامة الكويت . كذلك أذا ما كانت هناك الرغبة في تعديل بيانات جواز السفر للمقيمين في الكويت . كما من خلال الخطوات التي نتعرف عليها فيما يخص تمديد الإقامة الكويت . كذلك من خلال الرابط المرفق يتم تحميل نموذج تجديد إقامة pdf لكي ما يتم ملء البيانات الخاصة بالإقامة .
استعلام عن الإقامات الكويت بشكل إلكتروني من موقع الوزارة الرسمي
منذ أن تم إطلاق الموقع الرسمي للوزارة لكي ما يتم تقديم كافة خدمات الإقامة بالكويت . ذلك لأنها من أحد الأمور الهامة لكافة المقيمين في دولة الكويت . تلك الخدمة تتم من خلال تجديد الإقامة في الكويت أون لاين ببعض الخطوات البسيطة . كذلك تسعي حكومة دولة الكويت لتوفير الوقت والجهد لكافة المقيمين داخل الدولة . لذلك أتاحت الوزارة تحميل نموذج تجديد إقامة الكويت ويتم ملء ذلك النموذج . كذلك بعد الانتهاء من ملء النموذج يتم رفعه علي الموقع . لكي ما يتم تمديد الإقامة الكويت أو تجديدها لمدة أخري .
شروط تجديد الإقامة في الكويت أون لاين للالتحاق بعائل
- النموذج الخاص بتمديد أو تجديد الإقامة يجب أن يوقع من الكفيل .
- كذلك يتم تقديم صورتين شخصيتين مقاس 6*4 بخلفية زرقاء .
- كما يتم تقديم نسخة عن الهوية بإرفاق صورة منها .
- كذلك يتم تحميل نموذج تجديد إقامة الكويت بتسجيل رقم الجواز الأصلي .
- يجب أيضاً تقديم شهادة الدراسة موثقة من الجهات الرسمية .
- تلك الشهادة التي يتم تقديمها لكل من تجاوز عمره 20 عاماً .
- كذلك حتي ما يتم تمديد الإقامة الكويت يجب أن يقدم الشهادة الخاصة بالضمان الصحي .
- كما يتم تقديم صورة عن إقامة الزوجة وتكون سارية المفعول .
- كذلك في حالة أن الزوج قائماً يجب تقديم صورة عن إقامات الأبناء أيضاً .
ما هي الخطوات الخاصة في تعديل بيانات جواز السفر للمقيمين في الكويت وتمديد وتجديد الإقامة
- كافة الخدمات متاحة علي الموقع الرسمي المتعلقة في استعلام عن الإقامات الكويت .
- تلك الخطوات أولها يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي المرفق رابطه بالمقال .
- كذلك يجب أن يتم تحديد نوع الطلب المرغوب أو النوع الخاص في إجراءات الإقامة .
- كما يجب في تجديد الإقامة في الكويت أون لاين تسجيل كافة البيانات المطلوبة علي الموقع .
- كذلك كافة البيانات الخاصة بالكفيل بالعمل يجب أن يتم تسجيلها بالموقع أيضاً .
- كما يجب الإقرار بأن كافة البيانات المسجلة صحيحة مع تقديم صحة أمضاء الكفيل وختم الشركة الخاصة به .
- كذلك بعد الانتهاء من خطوات تجديد الإقامة في الكويت أون لاين يتم رفع المستندات المطلوبة والنموذج .
استعلام عن الإقامات الكويت وتلك كانت المعلومات المتعلقة بها . ذلك من خلال الخطوات التي تم الإشارة أليها لكي ما يتم تجديد الإقامة أونلاين الكويت . كذلك من خلال الرابط الرسمي المرفق يتم التعرف علي كافة الخدمات . تلك التي يتم تقديمها مثل تعديل بيانات جواز السفر للمقيمين في الكويت . وباقي الخدمات الأخري .
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