واشنطن : تواصلنا مع طالبان لا يعنى إقامة علاقة رسمية معها

جدة - نرمين السيد - وأضاف برايس، أن بلاده لا تجمعها علاقات رسمية ولا ثقة بحركة طالبان فى أفغانستان، رغم وجود اتصالات بين الطرفين.

ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أضاف باريس، خلال مؤتمر صحفى، أن الولايات المتحدة تتواصل مع طالبان من أجل مصالحها ومصالح الشعب الأفغانى.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلاده تقدم ما بوسعها لتعزيز جهود الإجلاء من أفغانستان، نافيًا وجود أى علاقات رسمية مع طالبان.

وأوضح أن الحركة تعلم جيدًا أن بلاده سترد ردا شديدا، على أى محاولات لعرقلة جهود إجلاء رعاياها ودبلوماسييها من أفغانستان.