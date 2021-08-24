منصة روضتي الافتراضية تسجيل حساب جديد 1443، حيث يرغب العديد من أولياء الأمور تسجيل حساب جديد من خلال منصة روضتي الافتراضية، فقد عملت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية علي توفير أحد المنصات التعليمية الأخري التي من خلالها يستطيع أي ولي أمر تسجيل حساب ومتابعة كافة الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها لطلاب مرحلة رياض الأطفال، وتوفر وزارة التعليم إمكانية تنزيل تطبيق روضتي من خلال الجوال تسهيلاً علي جميع أولياء الأمور والانتفاع بكافة خدمات التعليم عبر المنصة، ويأتي توفير المنصة الافتراضية روضتي استكمالاً لعملية التعليم عن بُعد التي تم تقنينها بجميع المراحل التعليمية الأخرى من أجل تطبيق جميع تعلميات وزارة الصحة حافظاً علي صحة الطلاب بأي مرحلة تعليمية، واليكم طريقة تسجيل حساب في منصة روضتي الافتراضية.

منصة روضتي الافتراضية تسجيل حساب جديد

بإمكان أولياء الأمور تسجيل حساب جديد في منصة روضتي لأي طفل أو طفلة بمرحلة رياض الأطفال، والحصول علي أي خدمة تعليمية يتم توفيرها من خلال المنصة، علي أن يتم تسجيل الحساب بترتيب الخطوات التالية:

يجب تحميل تطبيق روضتي من متجر التطبيقات.

الدخول علي المنصة ثم اختيار تبويب “تسجيل حساب جديد”.

تسجيل بعض البيانات الأساسية والتي يجب تسجيلها مثل رقم الهوية الوطنية للاب ورقم الهوية الخاصة بالطفل أو الطفلة، تاريخ ميلاد الطفل.

الضغط علي تبويب “التالي”.

تسجيل البيانات الخاصة بالأب كاملة.

تسجيل كلمة السر ثم تأكيدها مرة أخري.

تسجيل رقم الجوال الشخصي ثم تسجيل البريد الإلكتروني.

الضغط علي تسجيل ثم استكمال تسجيل بيانات الطفل من حيث اسم الطفل وتحديد هل هو ذكر أو أنثي.

الضغط علي تسجيل الحساب.

تطبيق روضتي الافتراضية

وفرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لجميع أولياء الأمور تطبيق روضتي الافتراضية، والذي يمكن تحميله لجميع أجهزة الجوال الذكية IOS وأندرويد، حيث يتم تحميل التطبيق بصورة مجانية دون أي رسوم عند التحميل، علي أن يتم التحميل من خلال متجر التطبيقات الخاص بكل جوال، وبعد التحميل يستطيع جميع أولياء الأمور تنزيل وتحميل كافة المقررات التعليمية الخاصة بمرحلة الروضة والتي يتم تحديدها من خلال وزارة التعليم.