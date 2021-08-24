الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات على عدة مناطق فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مدينة غزة ومحافظة خان يونس جنوب القطاع.



جدة - نرمين السيد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مدينة غزة ومحافظة خان يونس جنوب القطاع. وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت موقعا جنوب غرب المدينة، وموقعا آخر غرب خان يونس.

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