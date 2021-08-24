عودة الجالية المصرية على متن طائرة نقل عسكرية من كابل

وصلت القاهرة مساء الاثنين طائرة عسكرية مصرية تقل كافة أعضاء الجالية المصرية بأفغانستان، والتي تضم الجالية المصرية المقيمة هناك وأعضاء البعثة الأزهرية، ومسؤولي السفارة المصرية بكابل.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه بإعادة أعضاء الجالية المصرية في أفغانستان عقب تصاعد الأحداث الأمنية هناك، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بمطار كابل حيث توجهت طائرة عسكرية من القاهرة أعادت أعضاء الجالية المصرية. وتولت القوات المسلحة المصرية مهمة تجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والتأمين الإداري لاستقبال العائدين.

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