شروط قرض الترميم للنساء 1443 في المملكة العربية السعودية ؛ حيث يعتبر قرض ترميم للنساء من أهم الخِدْمَات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف للمواطنين السعوديين ويهدف هذا القرض إلي مساعدة المواطنين في ترميم منازلهم وإعادة بنائها مرة أخرى على طراز حديث ومتطور وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السُّعُودية المستقبلية، وفيما يلي سوف قوم بتوضيح الشروط لهذا القرض مع توضيح كافة التفاصيل والمعلومات حوله.

بنك التسليف قرض الترميم

يمكن لأي مواطن سعودي الحصول على قرض الترميم للنساء بالمملكة العربية السعودية الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لكي يقوم على مساعدة المواطنين في هيكلة وترميم منازلهم وإعادة بنائها مرة أخرى وذلك من أي عيوب تكون قد أصابة المبنى ومن أي أضرار بنا أوصيانه حتى يكون آمن مطمئن على حياته هو ومن يعول في منزله، كما يجب على كل من يريد الحصول على هذا القرض أن يقوم بإتباع الخطوات التي قد وضعها البنك لكي يقوم بالتسهيل على المواطن السعودي في الحصول على هذا القرض؛ ومن الخطوات التي يجب أن يقوم المواطن بإتباعها صاحب الطلب ما سنقدمه لكم من السطور التالية:

أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية

الضغط على أيقونة تقديم.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بصاحب الطلب.

إدخال تاريخ الميلاد الخاص به بالتقويمين الهجري والميلادي.

مطابقة المعلومات الخاصة بصاحب الطلب عن طريق الجهات الحكومية.

يقوم البنك من التأكيد على صحة المعلومات من خلال مركز المعلومات الوطني.

ثم يقوم البنك بتحصيل الأقساط المستحقة على العميل من خلال الخَصْم المباشر من راتبه الشهري الخاص به أو عن طريق نظام سداد.

يتم مراجعة الطلب من خلال البنك وتحويل قيمة القرض إلى حساب المواطن الشخصي.

يقوم البنك بتحديد موعد للعميل كي يقوم بإرسال الأوراق المطلوبة من خلال مصلحة البريد.

شروط قرض الترميم للنساء

وضع بنك التنمية الاجتماعية عدد من الشروط والمعايير المهمة التي يجب أن يقوم بتوفيرها في المتقدم بطلب الحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية؛ ومن الشروط التي يجب توافرها ما سوف نقدمه لكم في السطور التالية:

يكون المتقدم بطلب الحصول على القرض سعودي الجنسية.

لا يزيد الدخل الشهري الخاص به عن (12,500) ريال سعودي.

يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة بناء المنزل خمس(5) سنوات.

لا يزيد عمر المتقدم بالطلب عن سبعون (70) عاما.

يجب إحضار صك ملكية المنزل للحصول على التمويل.

يجب أن يكون قد مر عام واحد على انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى.

لا تزيد مساحة المنزل المراد ترميمه عن (100)متر مربع.

يحصل صاحب المنزل الذي كان من الطين على ثمانية عشر ( 18,000) ريال سعودي.

لا يزيد مبلغ التمويل عن ثلاثون ( 30) ألف ريال سعودي.

يكون المبلغ المالي الذي سيصرف للمباني الخرسانية لا يزيد عن ستون (60) ألف ريال سعودي.

تكون درجة القرابة الآباء والأبناء والزوجات والأخوات (ذكور وإناث).

يوجد بعض الشروط لصاحب طلب القرض والذين تزيد أعمارهم عن خمسة وخمسون (55) عاما.

إذا تعدي عمر المتقدم بالطلب عن خمسة وخمسون (55) عاما تقل القيمة المالية المحددة للتمويل حسب المدة المتبقية إلى الوصول لسن الستين (60).

يكون نقل الملكية للعقار الذي يكون التمويل لترميمه للأقارب من الدرجة الأولى وهم الآباء والأبناء والزوجات والأخوات ذكور وإناث.

وبذلك نكون انتهينا من تقديم جميع الشروط التي تتعلق بالتقديم للحصول على قرض الترميم المنزلي الذي يريد أن يحصل عليه المواطنين في السعودية مع ذكر جميع الشروط الواجب توافرها في الموطن.