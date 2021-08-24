أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2021 portal.ku.edu.kw عمادة القبول والتسجيل ونسب القبول

أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2021 سؤال تردد كثيراً في الفترة الأخيرة، حيث أعلنت جامعة الكويت ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أسماء قبول جامعة الكويت 2021 – 2022، وأعلنت كذلك نسب القبول، فمنذ انتهاء نتائج الثانوية العامة الكويت 2021، ولا حديث يعلو على نتائج القبول بجامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، فقد تقدم عدد كبير من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة، وتقدم عدد كبير يفوق بكثير ما تم اعتماده من قبل عمادة القبول والتسجيل، الأمر الذي استلزم إعادة النظر مرة أخرى في زيادة أعداد المقبولين وقبول أكبر عدد من الطلاب والطالبات، الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق، وهذا ما أخر إعلان النتيجة كل هذه الفترة، حتى يتم الإعلان عنها اليوم عبر موقع الجامعة على تويتر، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة جداً، من قبل الطلاب والطالبات لمعرفة أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2021، لذلك سنقوم بترك رابط نتائج جامعة الكويت 2021، حتى يتم الاستعلام عن النتيجة من خلاله.

أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2021 – 2022

أعلنت جامعة الكويت عن نتائج قبول الكويتين بالجامعة، حيث تم قبول (6655) طالب وطالبة للفصل الدراسي الأول، كما تم قبول (3428) طالب وطالبة للفصل الدراسي الثاني، كما أعلنت عن قبول (244) طالب وطالبة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، فقد اعتمد وزير التعليم العالي نتائج قبول جامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، وبلغ عدد المقبولين (10077)، وقد أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية الدكتور مثنى الرفاعي، اعتماد معالي وزير النفط والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس لنتائج القبول، وسوف يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للنظر في توفير الاعتماد الخاص بالأعداد المقبولة.

رابط الاستعلام عن نتائج المقبولين

يتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي سنذكرها فيما يلي:

الدخول على رابط نتائج جامعة الكويت 2021.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الاستعلام يتم بالرقم المدني ثم الضغط على أيقونة “استعلام”.

الحدود الدنيا للقبول بالجامعة

حددت جامعة الكويت الحدود الدنيا للقبول في جامعة الكويت 2021، وقد تركنا لكم رابط خاص بالحدود الدنيا في هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، لكي تتمكنوا من معرفة الحدود الدنيا لكل كلية، ويتم قبول الكويتين وأبناء الكويتيات للالتحاق بالجامعة، وكذلك أزواج الكويتين وأبناء أعضاء هيئة التدريس وأزواجهم، وأبناء الشهداء والدبلوماسيين، وغيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط.