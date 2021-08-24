رابط نتائج البكالوريا التكميلي 2021 في سوريا حسب رقم الاكتتاب

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عمر شويل - جدة رابط نتائج البكالوريا التكميلي 2021 في سوريا أطلقه موقع وزارة التربية السورية لجميع الطلاب والطالبات من أجل الاستعلام عن نتائج الدورة الثانية للشهادة الثانوية البكالوريا في سوريا من أجل التسهيل على الجميع وذلك في جميع الفروع، حيث أن الطلاب ينقسمون إلى طلاب القسم العلمي وهناك آخرون في القسم الأدبي، بينما هناك آخرون ينتسبون إلى القسم التجاري، وغيرها من الأقسام المتاحة وبعد أن انتهت الامتحانات فعليًا أصبح الطلاب يهتمون بالتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا التكميلي سوريا 2021 برقم الاكتتاب.

رابط نتائج البكالوريا التكميلي 2021

البحث عن نتائج البكالوريا 2021 حسب الاسم الدورة الثانية زاد خلال الساعات الأخيرة وذلك بسبب انتشار الأخبار التي تخص إعلان وزارة التربية السورية عن النتائج، ولكن قد أشارت الوزارة إلى أنه عقب ظهور النتائج سيتم الإعلان عنها رسميًا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة البوابة الرسمية لموقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

ثم الانتقال إلى بوابة نتائج الامتحانات.

يليها الدخول إلى رابط نتائج البكالوريا 2021.

يتعين على الطلاب كتابة المعلومات والبيانات المطلوبة للاستعلام.

بعدها سيظهر لك كشف كامل بالعلامات إلكترونيًا بحسب تصريحات الوزارة.

موقع وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2021

أما عن نسب النجاح، فقد أكدت الوزارة أن الطلاب في الفرع العلمي اجتازوا الامتحانات في المواد المقررة عليهم بنسبة تفوق الفرع الأدبي، وهذا بعد جمع الإحصائيات للدورتين الأولى والثانية، وقد أوضحت الوزارة أيضًا أنها قدمت مساعدات عديدة للطلاب لتمكينهم من النجاح سواء الطلاب الذين أدوا امتحانات الدورة الأولى أو الثانية.

وهذا بخلاف المجهود المبذول على مدار العام الدراسي في ظل انتشار الفيروس المستجد، أما عن النسبة المطروحة، فقد وصلت نسبة النجاح في الشعبة العلمية في الدورة الثانية الحالية إلى 85%، بينما وصلت النسبة لامتحانات الفرع الأدبي إلى حوالي 79%، وحصلت الثانوية التجارية على النسبة الأقل وذلك بنسبة نجاح وصلت إلى 77%.

وقد أولت الوزارة اهتمام كبير للطلاب أثناء طرح نتائج التكميلي للثانوية العامة وذلك من أجل تعزيز فرص النجاح، وبالتالي تمكين الطلاب من الانتقال إلى المرحلة التعليمية الأخرى عقب الانتهاء من البكالوريا وامتحانات الثانوية العامة.