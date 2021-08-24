نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج البكالوريا التكميلي سوريا 2021 برقم الاكتتاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا التكميلي سوريا 2021 من أكثر النتائج التي تتصدر محرك البحث وذلك لأهميتها لدى الطلاب والطالبات، حيث أن وزارة التربية السورية أعطتها اهتمام كبير منذ أن بدأت، وقد انتهت الوزارة من التصحيح ومراجعة درجات الطلاب التي حصلوا عليها في مختلف المواد، ويمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2021 التكميلي برقم الاكتتاب إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه مقرات المدارس والمؤسسات التعليمية، وسوف نوفر لكم رابط نتائج البكالوريا التكميلي 2021 في سوريا.

نتائج البكالوريا التكميلي سوريا 2021

تشهد الفترة الحالية ظهور النتائج تباعًا في سوريا وقد عاش الطلاب لحظات قلق شديدة خلال الأيام الماضية بسبب قرب الإعلان عن النتائج، وقد انتشرت العديد من التصريحات التي تخص النتائج، ولكنها لم تكن صحيحة، ولذلك دعت وزارة التربية السورية إلى تحري الدقة بشأن كل ما يتعلق بصدور نتيجة الباك 2021 التكميلي في سوريا.

ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن انتشرت تصريحات مؤكدة أن النتائج من المتوقع ظهورها خلال يوم 25 من الشهر الجاري، بعد أن تمت أعمال التصحيح والمراجعة، وسط العديد من الإجراءات من بينها الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الوزارة للحفاظ على سلامة المعلمين والمعلمات والطلاب في جميع المراحل التعليمية ومن بينها مرحلة البكالوريا.

رابط نتائج شهادة الثانوية العامة بسوريا 2021 التكميلية

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الإنترنت وذلك للتسهيل على الطلاب، وقد اعتادت الوزارة على تقديم خدمات إلكترونية عديدة للطلاب والطالبات خلال الأيام الماضية، وعقب ظهور النتائج يمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا بسوريا حسب رقم الاكتتاب 2021 من خلال اتباع التالي:

يتم أولًا الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy .

ثم بعدها النقر على نتائج الباك.

اختيار الدورة التكميلية للعام الدراسي الجاري.

يتم إدخال رقم اكتتاب الطلاب بشكل صحيح حتى يتم الاستعلام وظهور قائمة العلامات في جميع المواد التعليمية.

وقد أعلنت الوزارة أن هناك نسبة ارتفاع عالية في العلامات التي حصل عليها الطلاب عن العام الماضي، وهذا أدى إلى طمأنة أولياء الأمور في المنازل وكذلك الطلاب والطالبات وهذا لجميع المواد التي درسها الطلاب وأدوا فيها الامتحان.