مقتل 5 أشخاص نتيجة انفجار بمنصة نفطية فى خليج المكسيك

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان إن "الحريق الذى اندلع على منصة نفط بحرية بخليج المكسيك أدى إلى وفاة خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين والبحث جار عن مفقودين"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وبينت أن "الحريق وقع أثناء إجراء أعمال صيانة ولم يحدث بسبب عطل فى المعدات"، مشيرة إلى توقف 421 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط من خمس آبار جراء حريق المنصة النفطية.