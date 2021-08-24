وفاة أطول رجل في الولايات المتحدة عن 38 عاما

توفى إيغور فوفكوفينسكي، أطول رجل في الولايات المتحدة، بولاية مينيسوتا عن عمر ناهز 38 عاما.

وقالت عائلته إن فوفكوفينسكي - الأوكراني المولد- توفى متأثرا بأمراض القلب الجمعة في عيادة مايو بروتشستر.

ونشرت والدته، سفيتلانا فوفكوفينسكا، وهي ممرضة وحدة العناية المركزة في عيادة مايو، في البداية عن وفاته على فيسبوك.

جاء فوفكوفينسكي إلى مايو كلينك في عام 1989 عندما كان طفلاً يبحث عن العلاج. وتسبب الورم الذي كان يضغط على الغدة النخامية في إفراز مستويات غير طبيعية من هرمون النمو. ونما ليصبح أطول رجل في الولايات المتحدة بطول 7 أقدام و8.33 بوصات (متران و34.5 سم) وانتهى به الأمر بالبقاء في روتشستر.

وقال شقيقه الأكبر، أوليه لادان من بروكلين بارك، لصحيفة "ستار ترييون أوف مينيابوليس"، إن فوفكوفينسكي كان من المشاهير عندما وصل من أوكرانيا بسبب حجمه والحرب الباردة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

لكن لادان قال إن فوفكوفينسكي "كان يفضل أن يعيش حياة طبيعية أكثر مما هو معروف".

ظهر فوفكوفينسكي في برنامج "دكتور أوز شو"، واستدعاه الرئيس السابق باراك أوباما خلال تجمع انتخابي في عام 2009، عندما لاحظه الرئيس بالقرب من المنصة مرتديًا قميصًا كتب عليه "أكبر مؤيد لأوباما في العالم".