طرق استعادة الفيديوهات المحذوفة من الهواتف الذكية بأفضل وأسرع البرامج

طرق استعادة الفيديوهات المحذوفة , من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، لأنه يمكن أن يقومون بحذف أهم الفيديوهات بدون قصد، لذا تبدأ رحلة البحث عن طرق استعادة الفيديوهات المحذوفة نهائي من الاندرويد، لذلك سوف نتعرف على أكثر طرق استرجاع الفيديوهات المحذوفة من الاندرويد حققت نجاحًا مع الكثير من المستخدمين.

طرق استعادة الفيديوهات المحذوفة

من أهم البرامج التي تستخدم في إستعادة الفيديوهات التي تم حذفها من الهاتف ما يلي ذكره:-

أفضل برنامج استرجاع الفيديو المحذوف من الجوال، يساعد في استعادة الفيديو المحذوف سواء من الهاتف أو من بطاقة الذاكرة الخارجية SD.

وبمجرد تحميل البرنامج على الهاتف، ستبدأ عملية البحث عن الفيديوهات والملفات والصور المحذوفة.

ثم يقوم بتقسيمها إلى مجلدات ثم يتم حفظها إما على الجهاز أو يتم إرسالها على البريد الإلكتروني، أو يتم حفظها على جوجل درايف.

برنامج Deleted Video Recovery

يتصدر قائمة أفضل برنامج استعادة الفيديوهات المحذوفة.

حيث أنه يستعيد صيغ مختلفة من الفيديوهات والصور أيضًا سواء أكان من الهاتف أو من البطاقة الخارجية.

ويساعد في استعادة الملفات المحذوفة بنفس جودتها الأولى.

كما أن جميع خطواته سهلة وبسيطة وغير معقدة.

برنامج EaseUS MobiSaver

أفضل طريقة استرجاع الفيديوهات المحذوفة من الكمبيوتر تتم باستخدام برنامج Recuva.

حيث أنه لا يساعد فقط في استعادة الفيديوهات وحسب بل أنه يساعد في استعادة كل ما في الهاتف من ملفات، صور، موسيقى، مستندات، وخلال دقائق.

كل ما يتم القيام بها هو توصيل الهاتف عبر كابل USB.

وستبدأ عملية الكشف عن الملفات المطلوب استرجاعها.

ثم يقوم البرنامج بعملية حفظ الملفات بالكمبيوتر والتي يمكن بعدها نقلها للهاتف بكل سهولة.

يعتبر أفضل برنامج استرجاع الفيديوهات المحذوفة من الاندرويد، وله قاعدة شعبية كبيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية مثل آيفون.

حيث أنه يقوم باسترداد كل الملفات سواء أكان صور، ملفات، موسيقى، مستندات، فيديوهات بجميع الصيغ.

سواء أكان في الهاتف، أو في بطاقة الذاكرة، وكل ما عليكم هو القيام بتحميل التطبيق على الهاتف والضغط على بحث.

ويمكن استخدامه في استرجاع الفيديوهات المحذوفة من السامسونج بكل سهولة.

برنامج Recuvaبرنامج DR FONE