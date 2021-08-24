طريقة الشراء من امازون السعودية 2021 بالخطوات وطرق الدفع المتاحة

طريقة الشراء من امازون السعودية 2021 , موقع امازون من المواقع الإلكترونية الرائدة في عالم التسوق، ويمكن اعتباره هو الأول تجربة تسوق خاضها أغلب الأشخاص بل ووجدوها هي أفضل تجربة على الإطلاق، مزايا قوية يقدمها الموقع لعملائه، سواء أكان في تنوع الأقسام وتوفر ملايين المنتجات بمختلف الماركات العالمية أو المحلية، أو المزايا التي يحصل عليها العملاء عند التسوق مثل سهولة الشحن، الشحن المجاني أو رسوم الشحن المنخفضة، وغيرها من المزايا، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على طريقة الشراء من أمازون والتوصيل للسعودية، بالإضافة كيفية الشراء من موقع امازون بطرق مختلفة حتى تكونوا جاهزين للطلب والشراء والاستلام من الموقع بكل سهولة.

طريقة الشراء من امازون السعودية 2021

قد لا تختلف طريقة الشراء من موقع الامازون الامريكي للتسوق عن امازون السعودية في شيء، لأن كلاهما نفس الأقسام ونفس الخطوات، ويجب عند القيام بالشراء الحرص على أمرين لا ثالث لهما الأمر الأول التأكد من اختيار المنتج الصحيح ومعرفة كل التفاصيل عنه، واتخاذ قرار الشراء، والثاني هو إضافة كل البيانات الخاصة بالشحن وطريقة الاستلام وطريقة الدفع صحيحة، أما عن طريقة الشراء من موقع امازون فهي كالآتي:-

أول خطوة الذهاب إلى موقع امازون السعودية.

تسجيل الدخول وإن لم يكن لديكم حساب على الموقع يمكنكم إنشاؤه في خلال دقائق عن طريق إدخال الاسم، البريد الالكتروني، والحصول على رابط لتفعيل الحساب بكل سهولة.

ثم بدء عملية التسوق بالموقع عن طريق التنقل بين الأقسام أو الذهاب مباشرة لمربع البحث وكتابة اسم المنتج المراد شرائه.

عند الرغبة في شراء منتج يتم إضافته في عربة التسوق مباشرة للتسوق مرة أخرى أو الشراء الآن لاستكمال باقي الخطوات.

ثم الذهاب إلى عربة التسوق لإنهاء عملية الشراء من امازون.

سيتم ظهور كل التفاصيل عن السلعة ثم الضغط على تابع عملية الشراء.

طريقة كتابة العنوان في امازون للشحن المباشر

بعد المرور بالخطوات السابقة الآن سيتطلب إدخال تفاصيل عنوان الشحن، وتلك هي طريقة كتابة العنوان في امازون للشحن المباشر:-

اختيار البلد المملكة العربية السعودية.

إدخال الاسم كاملًا اسم العائلة.

إدخال رقم الجوال للتواصل.

إضافة بعض البيانات حتى تساعد المندوب في الوصول سريعًا مثل اسم الشارع، رقم المبنى، رقم الطابق، رقم الفيلا.

تحديد المدينة، مثل الرياض، جدة، مكة، الاحساء.

أقرب علامة مميزة.

وهنا سيتم تحديد إن كان مباشر على المنزل أو المكتب، ثم الضغط على حفظ العنوان و الانتقال للخطوة الأخرى.

طرق الدفع المتاحة في موقع امازون

يقدم موقع امازون طرق دفع مختلفة حتى تتناسب مع جميع العملاء، والتي من بينها الدفع عند الاستلام أمازون، والتي يتطلب فيها فقط التحقق من رقم الهاتف وطرق أخرى مثل:-

البطاقات الائتمانية ماستر كارد / فيزا كارد.

باي بال.

بطاقة مدى.

طريقة الشراء من امازون بدون فيزا

خطوات طريقة الشراء من امازون بدون فيزا هي نفسها خطوات طريقة الشراء من موقع امازون المعتادة، ولكن كل ما في الأمر أنه عند الوصول لطريقة الدفع سيتم اختيار خيار الدفع عند الاستلام الذي يوفرها الموقع لعملائه، شرط ألا تصل قيمة الطلبية أو تزيد عن 5000 ريال سعودي.

مبدئيًا عند البحث عن كيفية الشراء من امازون عن طريق ارامكس يجب العلم أنه لا يجوز استخدام طريقة الدفع عند الاستلام، وسيتم الدفع فقط عن طريق بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر، واستخدام خدمة Shop and Ship.

سيتوجب على العميل أن يكون لديه حساب على شركة ارامكس.

وعند القيام بالتسوق من متجر امازون سيتم كتابة عنوان الشحن الأمريكي الذي تم تسجيله في شركة ارامكس بالسابق.

وأول ما سيتم وصول السلعة للعنوان الذي تم تسجيله سيتم الشحن بشكل مباشر من شركة ارامكس على الفور.

كيفية الشراء من امازون عن طريق ارامكس