ألمانيا تحث الراغبين بمغادرة أفغانستان على عدم التوجه للمطار بمفردهم

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الألمانى، هيكو ماس، اليوم الاثنين، أن الوضع فى منطقة مطار كابول قد ساء، وأن برلين تحث الراغبين فى مغادرة أفغانستان على عدم القدوم إلى المطار بمفردهم.





وقال ماس، خلال مؤتمر صحفى: "أصبح الوضع فى مطار كابول ومحيطه أكثر فوضوية فى الساعات الأخيرة"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتابع قائلا: "لا يزال الوضع غير آمن؛ كما كان من قبل، لهذا السبب، لا نوصى الآن بالتوجه إلى المطار بشكل مستقل؛ لأنه لا يوجد ضمان، بسبب الوضع على الأرض، أن يتمكن الناس من الوصول إلى الجزء العسكرى من المطار. هذا، بالطبع، يعقد عملية الإجلاء".

وأشار إلى أنه طالما لدى ألمانيا الفرصة، فإنها ستقوم بإجلاء "أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وأضاف: "لكننا نعلم أن فرصة الإجلاء ليست بلا حدود، لذلك نعمل على خطوات ملموسة لعدة أيام حتى نتمكن من الاستمرار فى مساعدة الأفغان المحتاجين للحماية على مغادرة البلاد".

وأعلن الجيش الألمانى، صباح اليوم الاثنين، أن هناك اشتباكات بين قوات أفغانية ومسلحين مجهولين فى محيط مطار كابول.

يأتى ذلك فى وقت تتواصل عمليات إجلاء آلاف الرعايا الغربيين والأفغان من أفغانستان فى حين وثق صحفيون مشاهد تظهر آلاف الأفغان ممن يحاولون مغادرة البلاد عبر مطار كابول.

وشهد مطار كابول حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ فى محاولة لمغادرة البلاد.