القبض على رجل أعمال مصري مطلوب في 600 قضية

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على رجل أعمال مطلوب فيما يقرب من 600 قضية متنوعة ومحكوم عليه بالحبس لمدة تقارب 130 عاما، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لموقع دوت الخليج إن المتهم يملك شركة للتنمية والتجارة ومقيم بدائرة قسم المعادي جنوبي القاهرة ومطلوب للتنفيذ عليه في عدد 577 حكما قضائيا متنوعا في قضايا تبديد وضرب ومباني وسرقة تيار كهربائي بإجمالي عقوبات 126 سنة حبس وكفالات تقترب من 60 ألف جنيه.

وأوضح المصدر أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام توصلت إلى أن المتهم قام بتغيير محل إقامته حتى يضلل الأمن ولا يتم ضبطه حيث نقل الإقامة إلى دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأكد المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضبطه، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بإحالته للمحكمة المختصة للتنفيذ عليه في القضايا المدان فيها.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تمكن أجهزة الأمن في القاهرة، من ضبط شخص محكوم عليه بقرابة 150 سنة سجن، في نحو 100 قضية نصب، على خلفية قيامه بتأسيس مجمع سكني واستيلائه على قروض من البنوك، واستمراره في النصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الموقوف مالك لإحدى الشركات، وهو مقيم بالقاهرة، وسبق اتهامه في 45 قضية "نصب" تتعلق بشيكات"، وجرى الحكم عليه في 95 قضية بإجمالي 149 سنة وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه.

وأكدت المعلومات حصول الموقوف على قروض مالية من عدة بنوك وتأسيس مشروع سكني بدائرة قسم شرطة مدينة "نصر ثالث"، وتعثره في سداد أقساط القروض المستحقة عليه، مما أدى للحجز على المشروع السكني لصالح البنوك.