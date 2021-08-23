ناسداك يسجل مستوى قياسيا ووول ستريت تغلق على ارتفاع

صعدت بورصة وول ستريت وسجل المؤشر ناسداك المجمع أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق مع تلقي السوق دفعة من موافقة كاملة من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على لقاح مضاد لكوفيد-19 بينما يترقب المتعاملون الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية الجلسة على ارتفاع حاد وسط قفزة في أسعار النفط مدفوعة بنمو متوقع في الطلب وهو ما دفع مؤشر أسهم شركات الطاقة لتسجيل أفضل يوم له في حوالي شهرين.
ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية موافقة كاملة للقاح كوفيد-19 الذي طورته فايزر وشريكتها بيونتك في خطوة من شأنها أن تسًرع عمليات التطعيم في الولايات المتحدة.
وارتفع سهم فايزر أكثر من اثنين بالمئة بينما قفز سهم بيونتك أكثر من تسعة بالمئة. كما صعد سهم منافستهما موديرنا أكثر من سبعة بالمئة.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 215.63 نقطة، أو 0.61 بالمئة، إلى 35335.71 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 37.86 نقطة، أو 0.85 بالمئة، ليغلق عند 4479.53 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 227.99 نقطة، أو 1.55 بالمئة، إلى 14942.65 نقطة.
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