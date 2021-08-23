الأردن يجيز استخدام لقاح سينوفارم الصيني

دوت الخليج :– أعلن مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات إجازة لقاح سينوفاك الصيني لاستخدامه في الأردن.
وبين في حديث لبرنامج هذا المساء، الذي يعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني، والذي يقدمه الزميل مهند مبيضين إنه جرى تسجيل 9 مطاعيم، تم تداول 3 منها وهي فايزر وأسترازينيكا وسينوفارم.
وأكد مهيدات مأمونية المطاعيم التي تم إجازتها في الأردن، مشيرا إلى أن هناك برنامجا لرصد الآثار الجانبية لتلقي اللقاحات.
وأضاف أنه تم رصد 576 أثرا جانبيا يعاني منها الشخص المتلقي المطعوم، من إجمالي متلقي اللقاحات منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم.
ولفت إلى أن الآثار الجانبية التي رصدت هي من الآثار المتوقع حدوثها، بناء على الدراسات العلمية التي أجريت حول ذلك.
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