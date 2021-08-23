احصل فورا.. رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2022/2021 والحدود الدنيا للقبول بالجامعة

يستعرض لكم ثقفني، نتائج قبول جامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات عن نتائج الحدود الدنيا للقبول في العام الدراسي القادم، وقد أعلنت جامعة الكويت يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس 2021، النتائج الخاصة بالطلاب، حيث وفرت الجامعة للطلاب امكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال روابط النتائج الرسمية التابعة للجامعة، حيث يستطيع الآن جميع الطلاب المتقدمون الحصول على نتيجة القبول، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على كافة التفاصيل ورابط الاستعلام الخاصة بنتائج القبول.

أكدت جامعة الكويت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر بالإضافة إلى موقعها الرسمي، بأن نتائج قبول الطلاب الكويتيين، قد تم إعلانها رسميا وقد أتاحت الجامعة امكانية اطلاع الطلاب على نتيجة القبول، وذلك عم طريق رابط الموقع الرسمي للجامعة، وأشارت الجامعة إلى أن عدد الطلاب المقبولين بلغ نحو 10 آلاف و 83 طالب وطالبة، تقدموا للالتحاق بأحد كليات الجامعة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، وتقدم عدد كبير من الطلاب من أجل الدراسة في الجامعة العام القادم، حيث شهدت كليات الطب والصيدلة تسجيل العديد من الطلاب.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة الكويت

نوفر لكم بالخطوات وشرح مفصل وكامل، لطريقة الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة الكويت، حيث تسائل الكثير من الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة القبول، وفي السطور التالية نقدم لكم شرح خطوة بخطوة من أجل الحصول على نتيجة القبول بكل سهولة، وقد وجب التنويه إلى أنه من الضروري ادخال البيانات الخاصة بك بشكل صحيح وقيق للاستعلام دون حدوث مشاكل، والآن ننتقل للخطوات التالية.

أولا وفي البداية يقوم الطالب بزيارة رابط عمادة القبول والتسجيل بالجامعة portal.edu.kw. ثانيا بعد ذلك تحديد اللغة المناسبة للاستعلام. ثالثا تقوم بكتبة وادخال البيانات الخاصة بك رابعا وأخيرا النقر على ايقونة عرض النتيجة.

كما يمكن لكم تحميل نتائج القبول من خلال تحميل الملفات التالية، حيث وفرنا لكم تحميل ملف pdf يشمل كافة أسماء الطلاب والطالبات المقبولين للدراسة في جامعة الكويت، وفي حالة وجاهتكم أي مشكلة عند تنزيل الملف برجاء ترك تعليق بالأسفل.