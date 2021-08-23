نتائج التاسع 2021 في اليمن صنعاء حسب الاسم عبر موقع results.edu.ye

رغم ظهور نتائج امتحانات الصف التاسع يوم امس يزداد البحث عن نتائج التاسع 2021 في اليمن عبر وزارة التربية والتعليم. التي اعلنت عن رابط www.results.edu.ye الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2021. بكل سهولة دون عناء التنقل خارج المنزل والذهاب للمدارس. خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف المحافظات اليمنية. وبسبب الظروف الحالية التي تمر بها المرحلة التعليمية في مختلف انحاء العالم أنشأت وزارة التربية والتعليم اليمينة. منصة الكترونية يستطيع من خلالها الطلاب في كافة المستويات التعليمية الحصول على نتائجهم بشكل الكتروني. كما يمكنهم الدراسة عن بعد واستخدام كافة الخدمات الالكترونية المقدمة عبر موقع الوزارة. وبدورنا نحن في موقع ثقفني الاخباري سوف نوضح لكن خطوات الاستعلام عن نتيجة التاسع 2021 اليمن.

نتائج التاسع 2021 في اليمن

اجتاز طلاب وطالبات اليمن امتحانات شهادة التعليم الأساسي دورة 2021 في حسنة وفرتها في الطواقم الادارية واللجان الامتحانية التابعة لوزارة التربية والتعليم في كافة المحافظات اليمنية المحررة. كما فرضت الوزارة اجراءات احترازية صارمة جدا للحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد وحفاظا على صحة وسلامة الطالب اليمني. وبمجرد الانتهاء من اعمال تصحيح اوراق الامتحانات تم الاعلان عن نتائج الصف التاسع 2021 في اليمن. ومن خلال الاسطر التالية سنتعرف على كيفية الحصول على النتائج بكل سهولة.

رابط نتائج التاسع 2021 في اليمن

في ظل التطور الذي عرفته المنظومات التعليمية على مستوى كافة العالم اعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن استحداث موقع الكتروني من اجل مساعدة كافة طلاب واداري المدارس التعليمية في تيسير الحصول على الخدمات الالكتروني. ويستطيع كافة الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم من خلال الولوج على رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2021 واتباع كافة الخطوات التس سوف نبينها لكم الآن:

أولا: الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع وزارة التربية والعليم في اليمن

ثانيا: النقر على عبارة الاستعلام عن النتيجة

ثالثا: ادخار رقم جلوس الطالب

ثالثا: اختيار قسم النتائجنتائج تاسع اليمن

رابعا: يختار الطالب قسم التعليم الأساسي

خامسا واخيرا: النقر على عبارة بحث وسوف تظهر النتيجة مباشرة.

وزارة التربية والتعليم اليمنية

علاوة على ذلك أكدت وزارة التربية والتعليم في اليمن أن نسب النجاح في كافة المحافظات كانت في المستوى ومن المحتمل الإعلان عن دورة ثانية من اجل السماح للطلاب الراسبين في الحصول على فرصة ثانية للنجاح. وحسب الاخبار الواردة من تعليقات الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي فإن النتائج جاءت مرضية للجميع كما ان الخدمات الالكتروني التي وفرتها الوزارة كانت في المستوى خاصة موقع اعلان نتائج التاسع 2021 في اليمن