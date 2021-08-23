الملك سلمان وولى عهده يعزيان أمير الكويت فى وفاة الشيخة بدرية الصباح

جدة - نرمين السيد - بعث الملك السعودى سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، فى وفاة شقيقته الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازى، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازى، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وبعث كذلك الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى العهد فى دولة الكويت، فى وفاة الشيخة بدرية.