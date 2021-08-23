فرنسا تشكر الإمارات لدورها الإنسانى فى الإغاثة الدولية بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الإمارات، اليوم الاثنين، جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا وفلورنس بارلى وزيرة الدفاع الفرنسية.





ونقل الوزيران خلال اللقاء -الذى جرى فى قصر الشاطئ فى أبوظبى- شكر الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وتقديره عاليا التسهيلات المهمة التى قدمتها دولة الإمارات فى إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من كابول بجانب مواطنى العديد من الدول الصديقة وتوفير العبور الآمن لهم، إضافة إلى دورها الإنسانى فى دعم جهود الإغاثة الدولية فى أفغانستان خلال السنوات الماضية.

وأشاد الوزيران بتعاون دولة الإمارات وفاعلية التسهيلات التى تقدمها خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الإماراتية التاريخية مع جمهورية فرنسا ومع الرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أهمية دور الأصدقاء والحلفاء فى التضامن ومد يد المساعدة خلال الأوقات الصعبة.

وأشار إلى أن التعامل مع الجانب الإنسانى لتداعيات الأحداث فى أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن وهو يقع ضمن رسالة الإمارات الإنسانية.

وأشاد بن زايد بهذه العلاقات الثنائية وطبيعتها الإستراتيجية والثقة المشتركة التى تجمع البلدين ورؤيتهما الإيجابية والمعتدلة تجاه قضايا الأمن والاستقرار والازدهار فى المنطقة.

وتناول اللقاء العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة المستجدات والتطورات الحالية فى أفغانستان.