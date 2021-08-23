محمد بن زايد يؤكد رسالة الإمارات الإنسانية بأحداث أفغانستان

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كلا من جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، وفلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية.

ونقل الوزيران خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتقديره عاليا التسهيلات المهمة التي قدمتها دولة الإمارات في إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من كابل، بجانب مواطني العديد من الدول الصديقة وتوفير العبور الآمن لهم، إضافة إلى دورها الإنساني في دعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان خلال السنوات الماضية.

وأشاد الوزيران بتعاون دولة الإمارات وفاعلية التسهيلات التي تقدمها خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

من جانبه ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الإماراتية التاريخية مع جمهورية فرنسا ومع الرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أهمية دور الأصدقاء والحلفاء في التضامن ومد يد المساعدة خلال الأوقات الصعبة.

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن وهو يقع ضمن رسالة الإمارات الإنسانية.

وأشاد ولي عهد أبوظبي بهذه العلاقات الثنائية وطبيعتها الاستراتيجية والثقة المشتركة التي تجمع البلدين ورؤيتهما الإيجابية والمعتدلة تجاه قضايا الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة المستجدات والتطورات الحالية في أفغانستان.