الحكومة: الأفغان لن يستوطنوا الأردن وسيغادروه مباشرة

دوت الخليج :- قال نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان إن الأردن سيستقبل الأفغان بعدد 2500 للعبور فقط ولن يستوطنوا البلاد نهائيا.
وأكد كريشان، في حديث له مساء الثلاثاء، أن الأردن سيكون محطة عبور للقادمين إلى الأردن حيث تم تنسيق ذلك مع الجهات المعنية كافة، وفق المملكة .
وأشار كريشان إلى أن سيجري استقبالهم في مطار عمان، ومن ثم سيغادروه مباشرة.
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