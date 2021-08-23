“الآن” معرفة البريد الموحد لإجراء تظلمات الثانوية العامة 2021 office 365.emis.gov.eg

البريد الالكتروني الموحد، فتحت وزارة التربية والتعليم باب تلقي التظلمات للثانوية العامة 2021، وأتاحت وزارة التربية والتعليم الرابط الإلكتروني وقامت بتفعيله لاستقبال طلبات الطلبة والطالبات الراغبين في التظلم على درجاتهم في بعض المواد المختلفة، وشرط أساسي لتقديم التظلم هو معرفة البريد الالكتروني الموحد لأجل استكمال طلب التظلم، ولإدخال بيانات الطالب وإكمال عملية التسجيل لأجل الدخول على لوحة تقديم الطلب وإعادة التصحيح بإدخال البريد الموحد، والبريد الموحد عبارة عن بريد إلكتروني يقوم طلاب الثانوية العامة بإنشائه مستخدمًا رقمه القومي والكود الخاص بهم.

البريد الالكتروني الموحد

البريد الإلكتروني الموحد هو أداة مهمة لطلبة وطالبات الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في تقديم طلبات التظلمات وإعادة التصحيح مرة أخرى، وبدون هذا البريد الموحد لا يستطيع الطالب إعادة تصحيح الدرجات في الثانوية العامة 2021، وبدونه يكون الطالب عاجز عن إكمال خطوات التسجيل، ويتسارع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور للتعرف على البريد الموحد للطالب وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لتسجيل طلبات التسجيل وهي مستمرة لمدة أسبوع والتي بدئت اليوم 21 أغسطس 2021، وسوف تستمر لنهاية الأسبوع 25 أغسطس 2021، مع العلم أن نتيجة التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2021 سوف تظهر يوم 13 سبتمبر 2021، والتظلم هو مراجعة الدرجات الخاصة بمواد الطلاب والنسبة المئوية لها، ويتم مراجعة المواد أمام الطلاب في حضورهم وأمام أعينهم، وللعلم أن التظلم هذه السنة مجاني دون الحاجة إلى دفع رسوم، حيث أن التسجيل على التظلم بطريقة إلكترونية ومتاح التسجيل للطالب مرة واحدة فقط، لهذا يجب التسجيل مرة واحدة واختيار المواد دفعة واحدة على الموقع.

خطوات معرفة البريد الالكتروني الموحد

ينبغي معرفة البريد الالكتروني الموحد لإجراء تظلمات الثانوية العامة 2021، ويتم الحصول على البريد الإلكتروني بالخطوات التالية:

يجب أن يمتلك الطالب الكود الخاص به مع الطالب المقدم على طلب التظلم. يحصل الطالب على كود الطالب من إدارة المدرسة التابع لها. يتم الدخول على رابط معرفة البريد الموحد الموجود على الشبكة. إدخال الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد والمكون من 16 رقم من اليسار لليمين. إدخال كود الطالب. الدخول على البريد الإلكتروني الموحد. سيظهر أمامك عنوان البريد الموحد الخاص بك.

قدمنا لكم اعزائي الطلاب خطوات الحصول على البريد الموحد وهو البريد الذي حددته وزارة التربية والتعليم لكي يقوم الطلاب بإجراء التظلمات على نتائج الثانوية العامة لهذا العام، حيث أن هناك العديد من الطلاب الغير راضيين عن النتائج الخاصة بهم هذا العام ويرغبون في إجراء التظلم الذي يتم هذا العام بشكل إلكتروني من المنزل.