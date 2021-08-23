معرفة ما هو البريد الالكتروني الموحد لإجراء تظلمات الثانوية العامة 2021 office 365.emis.gov.eg

ما هو البريد الالكتروني الموحد، قامت وزارة التربية والتعليم بفتح الباب أمام الطلبة والطالبات بتلقي طلبات التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2021، وأتاحت الوزارة رابط التظلمات أمام الطلاب وقامت بتفعيله لاستقبال الطلبة والطالبين الراغبين في التقديم على التظلمات في موادهم المختلفة والتقديم عليها، وشرط أساسي لتقديم طلب التظلم هو التعرف على البريد الموحد، ولذا يتساءل الطلاب والطالبات عن ما هو البريد الالكتروني الموحد، وبدون لن يتم استكمال طلب التظلم، ولإتمام عملية التسجيل يجب على الطلاب معرفة البريد الموحد، وللعلم أن البريد الموحد هو بريد إلكتروني يقوم فيه طلاب الثانوية العامة بإنشائه من أجل التقديم على التظلم، ويتم إنشائه باستخدام الرقم القومي الخاص بالطلب وكوده الخاص، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول على البريد الالكتروني الموحد حتى يتمكن من إكمال طلب التظلم الخاص به.

ما هو البريد الالكتروني الموحد

يتساءل الطلاب عن ما هو البريد الالكتروني الموحد هو أحد أهم الأدوات المهمة لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات الخاصة بهم من حيث طلبات التظلم وإعادة تصحيح درجات المواد مرة أخرى، وبدون الحصول على البريد الالكتروني الموحد لا يستطيع الطالب تقديم طلب التظلم الخاص به ويكون عاجز عن استكمال خطوات تسجيل طلب التظلم، ويتسارع الطلاب مع بعضهم البعض وكذلك أولياء الأمور للحصول على البريد الإلكتروني الموحد ، وهذا قبل أن تنتهي المدة المحددة لتسجيل طلبات التظلم، حيث أن الوزارة أتاحت أسبوع للتقديم يبدأ من اليوم السبت 21 أغسطس 2021، ويستمر إلى يوم 25 أغسطس 2021، مع العلم أن نتيجة التظلمات ستظهر يوم 13 سبتمبر 2021، ولأول مرة تكون التظلمات مجانية، ولن يحتاج الطلاب إلى دفع أي مبالغ مادية على أي مادة، كما أن التسجيل على التظلم هذه المرة إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة 2021.

خطوات معرفة البريد الالكتروني الموحد

شرط أساسي لتقديم طلب التظلم هو التعرف على البريد الالكتروني الموحد، ويتساءل الطلبة ما هو البريد الالكتروني الموحد، ويمكن للطلبة والطالبات الحصول عليه كالتالي:

الدخول على رابط معرفة البريد الموحد.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

إدخال كود الطالب.

بعدها يتم الدخول على البريد الإلكتروني الموحد ويظهر العنوان الخاص بك.

قدمنا لكم الخطوات اللازمة لمعرفة البريد الالكتروني الموحد الذي يساعد طالب الثانوية العامة في إجراء التظلمات هذا العام على المواد التي سوف يختارها لطلب عملية التظلم بها، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم موقع رسمي من أجل عمل هذه التظلمات بشكل الكتروني من المنزل وذلك بهدف تسهيل الأمر على جميع الطلاب الراغبين في ذلك الأمر.