انت الان تتابع تفاصيل خبر moch gov iq رابط وزارة الإعمار العراقية وأسماء المقبولين في المصادقة النهائية لشراء أراضي المادة 25 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت المهندسة نازلين محمد وسو وزيرة الإعمار والإسكان على منصة الوزارة moch gov iq عن المصادقة النهائية لأسماء أصحاب المعاملات الخاصة بشراء قطع الأراضي للمواطنين بحسب المادة 25 من القانون العراقي في بيع وإيجار أموال الدولة والذي حصل على رقم 21 لسنة 2013، مؤكدة أنه تم مصادقة المعاملات التي استوفيت لجميع الشروط والقواعد والضوابط القانونية التي أقرتها الحكومة وأن جميع القرارات كانت تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

moch gov iq رابط وزارة الإعمار وأسماء أصحاب المعاملات الخاصة بشراء الأراضي

قالت وزيرة الإعمار والإسكان العراقية أنه يمكن للمواطنين المسجلين في استمارة قطع الأراضي للمواطنين بالعراق في المادة 25 الدخول والإطلاع على المصادقة النهائية والتعرف على قبول طلباتهم، مؤكدة أن المصادقات النهائية تمت بناء على استيفاء الشروط القانونية التي تم وضعها.

خطوات الاستعلام عن أسماء أصحاب المعاملات الخاصة بشراء الأراضي

قالت وزارة الإعمار والإسكان أنه يمكن للمواطنين الذين سجلوا لشراء قطع أراضي بحسب المادة 25 الدخول والتعرف على المصادقات النهائية كالتالي: