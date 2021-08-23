نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التاسع 2021 اليمن برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التاسع 2021 اليمن والذي تم توفيره من خلال وزارة التعليم باليمن وذلك بغرض السماح للطلاب وأولياء الأمور استعراض النتائج الخاصة بالثانوية العامة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتماد نتائج ثالث ثانوي 2021 للذكور والإناث وقد تم إتاحة إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع لسنة 2021 حسب الاسم اليمن على أن تكون نتائج التاسع 2021 حسب الاسم الثلاثي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط موقع نتائج التاسع اليمن 2021.

رابط نتائج التاسع 2021 اليمن

تم توفير رابط نتائج التاسع 2021 اليمن للطلاب والطالبات ويمكن من خلال المرور بالخطوات التالية الحصول على النتائج الخاصة بهم وهي:

يتم الولوج إلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم باليمن.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستعلم بعض المعلومات يجب إدخالها من قبل الطالب.

يتم بعد إدخال المعلومات الخاصة بالسنة الدراسية يتم إدخال رقم الجلوس للطالب أو الطالبة.

بعد ذلك يتعين على المستعلم الضغط على كلمة بحث ليتم إظهار المجموع الحاصل عليه الطالب بالثانوي.

وكل هذه الخطوات يتم استخدامها فور ظهور نتائج الثانوية العامة باليمن.

نتائج صف تاسع 2021 اليمن

قامت وزارة التربية والتعليم باليمن بإعلان الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى باليمن وذلك في إطار نتائج شهادة الثانوية العامة اليمن 2021 وأوضحت أن الطالب صاحب المركز الأول قد حصل على مجموع قدره 99.57%، وقد حصل الطالب صاحب المركز الثاني على مجموع درجات 98.86%، أما صاحب المركز الثالث فقد حصل على 98.71%.

كما أعلنت أن بعض الطلاب قد اشتركوا في نفس الترتيب ببعض المراكز حيث أن المركز الثامن قد وصل إليه ثلاثة من الطلاب بنفس الدرجات بالإضافة إلى المركز التاسع، أما بخصوص المركز العاشر والأخير في ترتيب أوائل الثانوية العامة باليمن فقد حصل عليه عدد كبير من الطلاب وهم 7 طلاب بمجموع 97.57%.

نتائج الثانوية العامة باليمن 2021

ويستطيع الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة الحصول على نتائج الثانوية العامة باليمن بعد انتهاء فترة الامتحانات التي تم أدائها حضوريًا للطلاب بالشعبتين العلمي والأدبي مع التأكد التام بالاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية من قبل القائمين بالإشراف على الامتحانات ومع تأكيد الوزارة على ضرورة المحافظة على صحة وسلامة الطلاب من خلال الالتزام بالتباعد واتخاذ كافة سبل ووسائل الأمان والراحة لهم.