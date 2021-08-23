تركيا تسجل 232 وفاة جديدة بكورونا 

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، 18857 إصابة و232 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".
وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18857، مقابل 18622 الأحد، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 6.234 مليون حالة.
وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 232 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 206، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 54765 شخصا.
كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 15833 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5.724 مليون شخص.
وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.
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