المنقوش وكوبيش يبحثان عقد مؤتمر دولى حول ليبيا

جدة - نرمين السيد - استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى نجلاء المنقوش، ظهر اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا يان كوبيش، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، حيث بحثا خلال اللقاء ترتيبات عقد مؤتمر دولى حول ليبيا.





وبحث الجانبان الأوضاع فى ليبيا، والتطورات الإيجابية والملموسة التى تشهدها وعلى الصعد كافة، كما أكد الجانبان على المضى قدماً فى الايفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسى الليبى، والعمل على دعم جهود لجنة 5+5 فى تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية. وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة فى موعدها، واستعداد المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لانجاح هذا الاستحقاق فى موعده المقرر. كما تم خلال اللقاء التباحث حول ترتيبات لعقد مؤتمر دولى حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة، ومن المقرر أن يخصص المؤتمر المرتقب الذى ستنظمه وتترأسه ليبيا، بمشاركة الأمم المتحدة، والدول الفاعلة فى الملف الليبى، لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا، التى أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية فى مؤتمر برلين (2)، وتنفيذ بنودها، بالاضافة إلى وضع آليات محددة وعملية، لتنفيذ بنود مؤتمر برلين (1)، (2). وقرارى مجلس الأمن رقم 2570 و2571.

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