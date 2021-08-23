بعد السيول التى اجتاحت البلاد.. البرلمان العربى يعلن تضامنه مع السودان

جدة - نرمين السيد - أكد البرلمان العربى، كامل تضامنه مع جمهورية السودان، حكومة وشعبا، جرّاء السيول والفيضانات التى اجتاحت البلاد، وأدت إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات، معربا عن ثقته التامة فى قدرة السودان على تجاوز هذه المحنة.





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