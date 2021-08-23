لهذه الأسباب.. غلق نهائي لقناة جزائرية وإيقاف أخرى

أغلقت السلطات الجزائرية محطة "الجزائرية وان"، بسبب خروقات مهنية مختلفة، كما أوقفت قناة "البلاد" لمدة أسبوع.
وأعلنت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر، إغلاق محطة "الجزائرية وان" بسبب خروقات مهنية، تتمثل في عدم احترام متطلبات الأمن العام.
وأكدت سلطة الضبط "خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية".
وأصدرت السلطات مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي ومسيري القناة.
كما صدرت مذكرة توقيف وأمر بالقبض بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، من جهة، وتبييض الأموال من جهة أخرى.
كما أعلنت سلطة الضبط إغلاق "قناة البلاد"، وسحب اعتمادها لمدة أسبوع، بسبب ارتكابها خروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها.
وأكد البيان أن ''البلاد'' بثت مقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن إسماعيل.
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