الأردن يوافق على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيه

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأحد، أن الأردن وافق على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيه في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان.
وأكد أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذي يتم اجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة.
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