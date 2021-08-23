رقم شركة إمكان للتمويل وشروط الحصول على التمويل

رقم شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية فشركة إمكان للتمويل هي إحدى الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي والتى أيضاً تسعى إلى تقديم العديد من الخدمات والمنتجات التمويلية التى تخدم متطلبات العملاء المختلفة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رقم خدمة عملاء شركة إمكان للتمويل وأيضاً أهم شروط الحصول على تمويل شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية.

رقم شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية رقم هاتف يستطيع من خلاله العميل الراغب في التواصل مع الشركة من خلال الإتصال على الرقم 920011038 ويمكن أيضاً التواصل مع شركة إمكان للتمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

شروط تمويل شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

توفر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية ميسرة ومرنة حيث توفر شركة إمكان للتمويل تمويل شخصي ميسر وأيضاً تمويل شخصي إضافي كل تلك القروض الميسرة بشروط ميسرة ومرنة غير معقد وهي

يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

أيضاً لابد أن يكون المتقدم المتقاعد يحصل على 1900 ريال سعودي كحد أدنى للدخل.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لطلب تمويل إمكان يعمل لدى القطاع الحكومي أو الخاص.

لايشترط لوجود كفيل من أجل الحصول على تمويل إمكان.

طريقة الحصول على تمويل إمكان بالمملكة العربية السعودية

تمويل إمكان الميسر يستطيع المتقدم الراغب في الحصول عليه تقديم طلب الحصول على التمويل من إمكان من خلال تحميل تطبيق إمكان للتمويل ثم فتح التطبيق وملئ نموذج الطلب وإدخال كل البيانات المطلوبة من أجل الحصول على التمويل وأيضاً يمكن طلب التمويل من خلال الذهاب لمقر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

المنتجات التمويلية التى تقدمها شركة إمكان للتمويل

تقدم شركة إمكان للتمويل بالمملكة منتجات تمويلية جديدة وأيضاً ميسرة ولا تحتاج كذلك لوجود كفيل أو ضامن حيث توفر شركة إمكان تمويل شخصي ميسر ومرن وبالتقسيط أيضاً على 24 شهر وأيضاً تقدم إمكان تمويل شخصي إضافي وبالتقسيط على 60 شهر.