عروض شاشات سمارت بمكتبة جرير في السعودية 2021 

عروض شاشات سمارت في السعودية 2021 شاشات سمارت في السعودية في حالة وجود عروض على الشاشات يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة بمعرفة افضل العروض المميزة ومعرفة أهم الأماكن المشهورة مثل اكسترا السعودية ومكتبة جرير التي تهتم دائما بتقديم أفضل العروض المميزة على جميع أنواع الشاشات بأحجام وماركات مختلفة لكي تلبي رغبات جميع العملاء، للاستفادة جميع العروض المقدمة على جميع أنواع الشاشات، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على عروض شاشات في السعودية 2021.

عروض شاشات سمارت 2021

تهتم اكسترا السعودية بتقديم العديد من العروض المميزة لجميع العملاء بكافة جميع المنتجات المختلفة حتى يتمكن كل شخص من الحصول على الشاشة التي يريدها وسوف نوضح أهم العروض المميزة على جميع أنواع الشاشات والماركات المشهورة في كل مكان.

ماركة ال جي تقوم بتقديم شاشة 65 بوصة يبلغ سعرها حوالي 3,799 ريال سعودي بدلا من 3599 وبالتالي يمكن التقسيط، يوجد أيضا شاشة 86 بوصة بسعر 9999 ريال سعودي.

ماركة سامسونج، يوجد عرض على شاشة 60 بوصه بسعر 4199 ريال سعودي اأما بالنسبه لشاشة 65 بوصة سعرها حوالي 7799 ريال سعودي، أما بالنسبة لشاشة 75 بوصة وصلت سعرها بعض الخصومات إلى 5499 ريال سعودي.

ماركة كلاس برو، يوجد شاشة 2 بوصة بسعر 1499 ريال سعودي أما بالنسبة لشاشة 70 بوصة وصل سعرها في بعض الخصومات إلى 2999 ريال سعودي أما شاشة 65 بوصة سعرها 2199 ريال سعودي.

ماركة سوني، وصل سعر الشاشه 85 بوصه الى 10999 أما 65 بوصة إلى 6899 ريال سعودي.

ماركة توشيبا، وصل سعر شاشة 65 بوصة إلى 2799 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

وصل سعر ماركه ال جي شاشة 65 بوصة بسعر 7999 ريال سعودي، أما سعر شاشة 86 بوصة بسعر 9799 ريال سعودي.

شاشة ماركة سامسونج، يبلغ سعر شاشة 82 بوصة 799 ريال سعودي، أما سعر شاشة 75 بوصة 7999 ريال سعودي.