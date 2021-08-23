عروض التمويل التأجيري من الرياض بدون هامش ربح ودفعه أولي وبدون رسوم

عروض التمويل التأجيري من الرياض من اهم عروض التمويلات التي تم إطلاقها في خلال الشهر الحالي. كما اعلن البنك عن العروض عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن مجموعه عروض حديثه بالمملكة مثل عروض الأهلي علي هافال 2021 بأفضل تمويل بالمملكة ومعرفه اهم الشروط اللازمة. و عروض تويوتا 2022 من الراجحي في الشهر الحالي وكيفيه الحصول علي سياره. كما سوف نقوم بشرح العروض بالتفصيل والمتمثلة في عرض هاتريك ومعرفه وتوضيح اهم شروط ومميزات العرض وكيفيه الحصول علي سياره من خلال المقالة الأتية.

عروض التمويل التأجيري من الرياض

اعلن البنك عن العروض وعن كيفيه تملك سياره منها وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة مثل شركه الوعلان أو شركه كيا الجبر أو شركه محمد يوسف الناغي أو شركه جينيسيس هيونداي فورد المجودين في جميع أنحاء المملكة. والذين يقومن بتمويل السيارات بالمملكة. والتي شملت جميع السيارات من جميع الفئات الحديثة. كما أوضح البنك أن العرض يقدم بدون دفعه أولي وبدون هامش ربح وبدون رسوم إدارية وبخطط سداد سهله ومرنه ومريحه تناسب جميع المواطنين بالمملكة. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن ميعاد بدء العرض من الآن وحتي 31 أغسطس 2021.

مميزات وشروط عرض هاتريك

كما اعلن البنك عن اهم المميزات التي يحصل عليها المستفيد والشروط المطلوبة منه والتي نوضحهم لكم من خلال النقاط الأتية:

العرض بدون دفعه أولي لعملاء تحويل الرواتب.

بدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح لعملاء تحويل الرواتب.

هامش الربح تنافس لعملاء الغير محولين رواتبهم.

بالنسبة لرواتب عملاء تحويل الراتب فيكون 3000 ريال.

العملاء الغير محولين رواتبهم لجهة معتمده 4000 ريال.

أما المحولين رواتبهم للجهات الغير معتمده فبذلك يكون الحد الأدنى للراتب 4500 ريال.

يجب أن لا يقل عمر المستفيد عن 18 عام.

الحد الأدنى للتمويل يكون 30000 ريال.

كيفيه الحصول علي عرض هاتريك

بالإضافة إلي ذلك اعلن بنك الرياض عن كيفيه الحصول علي سياره من العرض وكيفيه التقديم إلي العروض والتي سهلها البنك علي المواطنين عن طريق الاتصال علي رقم 8001242020 وسيقومون بالتواصل معك وتقديم طلبك.