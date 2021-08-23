نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع نتائج التاسع اليمن 2021 والكشف برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع نتائج التاسع اليمن 2021 هو الموقع الأساسي الذي قدمته وزارة التربية والتعليم اليمنية لإطلاق نتائج الطلاب والطالبات في الثانوية العامة من خلاله، والتي قد أشارت إليها في تصريحات عديدة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن قامت بإعلان أسماء الطلاب الأوائل في هذه المرحلة، وبالتالي تظهر خلال ساعات أو أيام قليلة نتائج شهادة الثانوية العامة اليمن 2021.

رابط موقع نتائج التاسع اليمن 2021

يمكن الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 في اليمن للطلاب والطالبات الذين أدوا بالفعل الامتحانات بعد أن يتم اعتماد النتائج في كافة المدن من خلال وزير التربية والتعليم اليمني وبعد إطلاقها يستطيع الطلاب استخراج كشف علامات التاسع باليمن من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم أولًا الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمن (results.edu.ye).

ثم يليها إدخال المعلومات المطلوبة في بوابة النتائج، منها السنة الدراسية.

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال الدور، ورقم جلوسه.

ينقر الطالب على خيار البحث حتى يستطيع التعرف على إجمالي المعدل الذي تمكن من الحصول عليه في الثانوية العامة.

أوائل الطلاب في الثانوية العامة اليمنية

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم باليمن أن الطالب الحاصل على المركز الأول لهذا العام تمكن من الحصول على نتيجة 99.57%، بينما صاحب المركز الثاني تمكن من الحصول على 98.86%، فيما تمكن صاحب المركز الثالث من الحصول على مجموع 98.71%.

وأوضحت الوزارة، أن هناك العديد من المراكز تمكن أكثر من طالب من الحصول عليها من بينها المركز الثامن، حيث استطاع ثلاث طلاب من الحصول عليه، بالإضافة إلى المركز التاسع الذي حصل عليه ثلاث طلاب، أما المركز العاشر والأخير للأوائل فقد حصل عليه 7 طلاب بمجموع 97.57%.

وعلى مدار العام الدراسي تمكنت الوزارة من بذل جهود مضنية من أجل المرور بسلام في ظل انتشار الفيروس المستجد للعا الثاني على التوالي، وعلى الرغم من الانتشار إلى أنها قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتمكن الطلاب من أداء الامتحانات خلال الأسابيع القليلة الماضية، لجميع المواد الدراسية في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية أيضًا، وما هي إلا ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج الثانوية العامة باليمن 2021.