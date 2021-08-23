نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة اليمن 2021 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج شهادة الثانوية العامة اليمن يزداد البحث عنها مجرد أن قامت وزارة التربية والتعليم باليمن بإطلاق أسماء العشر الأوائل في الثانوية العامة، وقد تم تقديم رابط موقع نتائج التاسع اليمن 2021 للتسهيل على الطلاب وهو نفسه موقع الوزارة، من أجل موثوقية النتائج، لذا سنوفر طريقة الاستعلام عن نتائج ثالث ثانوي 2021 في اليمن.

نتائج شهادة الثانوية العامة اليمن

نجحت وزارة التربية والتعليم اليمنية في تقديم أداء مبهر على مدار العام الدراسي، وظهر ذلك من خلال الخدمات الإلكترونية التي سهلت تلقي المواد التعليمية والبرامج التعليمية إلكترونيًا، بالإضافة إلى بذل جهد كبير أثناء عقد الامتحانات التي تمت في نهاية شهر يونيو الماضي وانتهت في منتصف شهر يوليو للثانوية العامة.

وجاء ذلك بسبب انتشار الفيروس المستجد وشتى الأحداث التي تمر بها البلاد وخصوصًا الشأن اليمني، وقد قامت الوزارة بإطلاق قائمة كاملة للعشر الأوائل في الثانوية العامة اليمنية، ودعت الطلاب الحاصلين على معدلات أقل إلى الدخول إلى بوابة موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2021 لإدخال البيانات المطلوبة والاستعلام عن النتائج.

رابط نتائج ثالث ثانوي 2021 اليمن

يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمنية أو نتائج التاسع من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم باليمن.

الانتقال إلى بوابة النتائج الامتحانية واختيار نتيجة التاسع اليمن 2021.

ثم إدخال رقم جلوس الطالب، وبيانات المرحلة والدورة.

النقر على تبويب الاستعلام للتعرف على النتائج حتى يتم استخراج كشف بالدرجات في كافة المواد المقررة.

أما عن الإحصائيات الأولية للنتائج الامتحانية في اليمن، فإن وزارة التربية والتعليم أشارت إلى أن نتيجة التاسع اليمن هذا العام وصلت إلى 84% ووفقًا للنتائج العام الماضي فهي نتيجة متميزة ومرضية في نفس الوقت للشعبتين العلمية والأدبية.

وهذه النسبة مؤشر على أن العملية التعليمية هذا العام مرت بكفاءة وعلى أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى مرور أعمال التصحيح والمراجعة بنفس الجودة وخصوصًا نتائج الثانوية العامة التي تعتبر من المراحل التعليمية المهمة والتي يتم من خلالها تحديد مصير الطلاب للانتقال إلى الجامعات اليمنية والانضمام إلى كليات متميزة لاستكمال المسيرة التعليمية.