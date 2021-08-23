بوتين وملك الأردن يبحثان الوضع فى سوريا وأفغانستان

وقال بوتين خلال اللقاء: " نتطلع إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الأكثر إلحاحا، بما فى ذلك ما نقوم به معكم على مدار عدة سنوات- تطبيع الوضع فى سوريا، والوضع المتدهور فى أفغانستان".
وأضاف بوتين: "يسعدنى أن أرحب بكم فى المعرض التقليدى للأسلحة، لقد تمكنا من التعرف على بعض أسلحتنا بشكل موجز، وهى ما نستخدمه فى جيشنا وما نوفره للتصدير".
وتابع بوتين: "إن افتتاح المعرض وألعاب الجيش والتواصل المباشر بين الزملاء فى القوات المسحة لدول أخرى، يقربهم بعضهم من بعض ويرفع من مستوى الثقة".
وأعلن الديوان الملكى الأردنى على صفحته الرسمية على "تويتر" عن انطلاق القمة بين الرئيسين.
يشار إلى أن الزعيمين سيناقشان حالة وآفاق التعاون الروسى الأردنى فى المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والتقنية وغيرها، بالإضافة إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمى.
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