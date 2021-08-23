بسبب تيجراى.. عقوبات أمريكية على قائد أركان الدفاع الإريترى

جدة - نرمين السيد - فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على قائد هيئة أركان قوات الدفاع الإريترية، فيليبوس وولدييوهانيس، متهمة إياه بالضلوع فى انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان بإقليم تيجراى الإثيوبى.





وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان، إن وولدييوهانيس يقود القوات الإيريترية التى تنشط فى إقليم تيجراى المضطرب حيث قتل منذ بدء الصراع آلاف الأشخاص، وارتكبت عمليات قتل جماعى وجرائم تحرش جنسى وإطلاق نار على المدنيين فى الشوارع وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وأرسلت إريتريا قوات إلى تيجراى بعد أن بدأ الجيش الإثيوبى فى نوفمبر حملة على الإقليم ردا على هجوم على قاعدة حكومية. ونفت إريتريا خلال عدة أشهر نشرها قوات فى تيجراى لكنها اعترفت بذلك لاحقا قائلة إنها غير متورطة فى أى انتهاكات لحقوق الإنسان، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

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