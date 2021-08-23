فرنسا تدعو إلى تمديد الموعد النهائى لعمليات الإجلاء من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، إن هناك حاجة للمزيد من الوقت بعد 31 أغسطس لإتمام عمليات الإجلاء الحالية من أفغانستان، حسمبا نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وأضاف الوزير الفرنسى: "نشعر بالقلق بشأن الموعد النهائى فى 31 أغسطس الذى حددته الولايات المتحدة".

وفى وقت سابق، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، إنه "من المستحيل" إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول الموعد النهائى.

وأشار بوريل إلى أن هناك مشكلة فى الوصول إلى مطار كابول، مشيرا إلى أن إجراءات المراقبة والأمن التى تفرضها الولايات المتحدة مشددة للغاية.

يذكر أنه فى 15 أغسطس، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحى الحركة، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقى البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.