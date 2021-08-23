إضراب لزيادة الأجور يشل معظم القطارات فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - شهدت ألمانيا إلغاء 75 فى المئة من رحلات قطارات المسافات الطويلة، إثر إضراب العاملين بشركة السكك الحديدية (دويتشه بان)، بهدف الضغط على الحكومة للتأثير فى المفاوضات حول زيادة الأجور.





وحسمبا أفادت قناة "روسيا اليوم"، فإن الإضراب الذى بدأ منذ ظهر السبت على مستوى نقل البضائع، اتسع اليوم ليشمل الشبكة بأكملها وعلى امتداد 48 ساعة، وتتوقع الشركة أن تعمل قطارات المسافات الطويلة بنسبة 25 فى المئة من المعتاد، خلال يومى الإضراب، بينما تبلغ تلك النسبة 40 فى المئة فيما يتعلق بقطارات المقاطعات والمدن.

وكانت ألمانيا شهدت إضرابا قبل 12 يوما، بدأ بعد تصويت حاز نسبة تأييد بلغت 90 فى المئة بين المنتسبين إلى النقابة. وأدى الإضراب الأخير إلى عرقلة رحلات كثير من المسافرين خلال إجازاتهم الصيفية.

ونشأت تلك الحركة بعد فشل مفاوضات الأجور حول الاتفاقية الجماعية المقبلة بين إدارة الشركة والنقابة التى تطالب بزيادة بنسبة 1.4 فى المئة، وصرف مكافآت فردية لهذا العام بقيمة 600 يورو، على أن تبلغ الزيادة 1.8 فى المئة العام القادم، كما ندد السائقون بتخفيض معاشاتهم التقاعدية التكميلية بمقدار 50 يورو شهرياً.

وتأتى تلك الاضطرابات وسط توقعات بخسائر مالية كبيرة هذا العام، على خلفية أزمة تفشى وباء كورونا، وإجراءات احتوائه.