المغرب: الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية شهراً و20 يوماً

جدة - نرمين السيد - ويعد تمديد حالة "الطوارئ الصحية" لمدة شهر و20 يوماً لأول مرة نظرا لأن تاريخ العاشر من شهر أكتوبر سيكون موعد افتتاح البرلمان، بالإضافة إلى أن الانتخابات التشريعية فى سبتمبر ستحدد هوية الحكومة الجديدة وأى الأحزاب التى ستفوز بتشكيلها. ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية لدعم الجهود المبذولة لمكافحة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد. وصادقت الحكومة على مشروع قرار يقضى بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب.

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