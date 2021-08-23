توفر منح دراسية تنافسية في بعض تخصصات الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية

دوت الخليج :- تعلن مديرية التدريب العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن توفر منح دراسية تنافسية للحصول على درجة البكالوريوس في بعض تخصصات الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية (الأكاديمية العسكرية (West Point) وأكاديمية سلاح الجو (USAFA) وأكاديمية خفر السواحل (USCG) خلال شهر حزيران 2022 ولمدة (4) سنوات.

2. يشترط في المنسبين الشروط التالية:

أ. مهارة عالية باللغة الانجليزية (قراءة , كتابة ، محادثة واستماع) إذ يتطلب من المتقدم اجتياز فحص مستوى اللغة الانجليزية بعلامة لا تقل عن (80%ECL) وفحص (TOEFL) الدولي بعلامة لا تقل عن (80%).

ب. اجتياز فحص SAT ( Scholastic Aptitude Test ) بعلامة لا تقل عن (560) بالرياضيات وعلامة لا تقل عن (400) في القراءة النقدية أو اجتياز فحصACT.

جـ. اجتياز فحص اللياقة البدنية (النظام الأمريكي).

د. اجتياز الفحص الطبي.

هـ. أن يكون أردني الجنسية والحالة الإجتماعية أعزب.

و. أن يكون العمر ما بين 18 – 23 عام ولا يشترط جنس المنسب.

ز. أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن (75%) الفرع العلمي أو ما يعادله فقط.

3. الأوراق المطلوبة (صورة عن كشف علامات الثانوية العامة، صورة عن إثبات شخصية) .

4. سيتم تجنيد من يقع عليه الاختيار لابتعاثه للدراسة برتبة تلميذ عسكري ويعتبر مؤمن بجميع المتطلبات الدراسية من حيث التدريب والإسكان والإطعام وتذاكر السفر.

5. على الراغبين بالتسجيل مراجعة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مكتب المتقاعدين والمحاربين القدامى وكبار الزوار خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 0900 ولغاية الساعة 1400 إعتباراً من يوم الأثنين الموافق 23/8/2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 2/9/2021 لتعبئة طلب التسجيل مع مراعاة التقيد بتعليمات السلامة العامة.