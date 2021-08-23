رسوم الإقامة الدائمة في السعودية وشروط الحصول عليها 1443، حيث يطرح بعض الأفراد الأجانب الكثير من الأسئلة فيما يخص الرسوم المتعلقة بالحصول علي الإقامة الدائمة وشروط الحصول عليها، فقد وضعت القيادة السعودية بعض من الأحكام التي يجب توافرها حتي يتم الموافقة علي منح الإقامة المميزة للأفراد الأجانب، حيث يحصل الأجنبي علي الإقامة الدائمة من خلال الاستفادة ببعض المميزات سواء كانت هذه الإقامة محددة بمدة أو غير محددة بمدة والتي تختلف مزاياها عن الإقامة العادية التي يحصل عليها أي فرد أجنبي آخر، وسوف نوضح لكم بعض التفاصيل الخاصة بالحصول علي الإقامة المميزة والدائمة وتوضيح المميزات التي تتمتع بها هذه الإقامة بالمملكة العربية السعودية.شروط الحصول علي الإقامة الدائمة في السعودية 1443
حددت القيادة السعودية عدد من الشروط والالتزامات التي يجب توافرها حتي يستطيع أي أجنبي التقديم علي الإقامة الدائمة، والتي من خلالها توفر له إمكانية الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة بشكل قانوني ورسمي دون عقبات لتجديد الإقامة، ومن شروط الإقامة الدائمة ما يلي:
- يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالشخص ساري المفعول.
- يجب ألا يقل سن الشخص من أجل التقديم على الإقامة المميزة عن 21 سنة.
- يجب أن يتوجه صاحب الطلب للحصول علي الإقامة المميزة أن يقوم بتقديم السجل الجنائي الشخصي على أن يكون هذا السجل خاليًا من أي سابقة جنائية أو أمنية.
- يجب أن يتم تقديم إثبات خاص بصاحب الطلب بأن يكون لديه القدرة المادية علي سداد قيمة الإقامة.
- يشترط أن يكون الأجنبي من المتواجدين داخل أراضي المملكة بشكل نظامي ودائم.
- يجب علي صاحب الطلب أن يقدم تقرير صحي من خلاله يثبت خلوه من أي أمراض معدية على أن يكون تاريخ التقرير الطبي لا يزيد عن فترة 6 شهور من تاريخ التقديم.
نظام الإقامة المميزة في السعودية يتم الحصول عليها بقيام الشخص بسداد قيمة الرسوم المحددة سواء كانت إقامة موقتة أو إقامة دائمة، وسوف نوضح لكم رسوم الإقامة في البيان التالي:
- رسوم الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية تصل رسومها الي 800 ألف ريال سعودي ويتم دفعها مرة واحدة فقط، علي أن يتم إصدار الإقامة بمدة غير محددة المدة.
- فيما تصل رسوم الإقامة المميزة المؤقتة بمدة محددة بالسعودية الي مبلغ 100 ألف ريال سعودي، وتكون مدتها لمدة عام سارية الصلاحية قابلة للتجديد، ويحق لأي أجنبي أن يحصل على إقامة تزيد مدتها عن عام علي أن يحصل علي خصم وتخفيض بقيمة 2% عن كل عام بشكل تراكمي في حالة الدفع لمدة تزيد عن عام.
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رسوم الإقامة الدائمة في السعودية وشروط الحصول عليها 1443، حيث يطرح بعض الأفراد الأجانب الكثير من الأسئلة فيما يخص الرسوم المتعلقة بالحصول علي الإقامة الدائمة وشروط الحصول عليها، فقد وضعت القيادة السعودية بعض من الأحكام التي يجب توافرها حتي يتم الموافقة علي منح الإقامة المميزة للأفراد الأجانب، حيث يحصل الأجنبي علي الإقامة الدائمة من خلال الاستفادة ببعض المميزات سواء كانت هذه الإقامة محددة بمدة أو غير محددة بمدة والتي تختلف مزاياها عن الإقامة العادية التي يحصل عليها أي فرد أجنبي آخر، وسوف نوضح لكم بعض التفاصيل الخاصة بالحصول علي الإقامة المميزة والدائمة وتوضيح المميزات التي تتمتع بها هذه الإقامة بالمملكة العربية السعودية.شروط الحصول علي الإقامة الدائمة في السعودية 1443
حددت القيادة السعودية عدد من الشروط والالتزامات التي يجب توافرها حتي يستطيع أي أجنبي التقديم علي الإقامة الدائمة، والتي من خلالها توفر له إمكانية الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة بشكل قانوني ورسمي دون عقبات لتجديد الإقامة، ومن شروط الإقامة الدائمة ما يلي:
- يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالشخص ساري المفعول.
- يجب ألا يقل سن الشخص من أجل التقديم على الإقامة المميزة عن 21 سنة.
- يجب أن يتوجه صاحب الطلب للحصول علي الإقامة المميزة أن يقوم بتقديم السجل الجنائي الشخصي على أن يكون هذا السجل خاليًا من أي سابقة جنائية أو أمنية.
- يجب أن يتم تقديم إثبات خاص بصاحب الطلب بأن يكون لديه القدرة المادية علي سداد قيمة الإقامة.
- يشترط أن يكون الأجنبي من المتواجدين داخل أراضي المملكة بشكل نظامي ودائم.
- يجب علي صاحب الطلب أن يقدم تقرير صحي من خلاله يثبت خلوه من أي أمراض معدية على أن يكون تاريخ التقرير الطبي لا يزيد عن فترة 6 شهور من تاريخ التقديم.
نظام الإقامة المميزة في السعودية يتم الحصول عليها بقيام الشخص بسداد قيمة الرسوم المحددة سواء كانت إقامة موقتة أو إقامة دائمة، وسوف نوضح لكم رسوم الإقامة في البيان التالي:
- رسوم الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية تصل رسومها الي 800 ألف ريال سعودي ويتم دفعها مرة واحدة فقط، علي أن يتم إصدار الإقامة بمدة غير محددة المدة.
- فيما تصل رسوم الإقامة المميزة المؤقتة بمدة محددة بالسعودية الي مبلغ 100 ألف ريال سعودي، وتكون مدتها لمدة عام سارية الصلاحية قابلة للتجديد، ويحق لأي أجنبي أن يحصل على إقامة تزيد مدتها عن عام علي أن يحصل علي خصم وتخفيض بقيمة 2% عن كل عام بشكل تراكمي في حالة الدفع لمدة تزيد عن عام.
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