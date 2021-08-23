جامعة طيبة الاستعلام عن حالة معاملة برقم الهوية 1443

جامعة طيبة الاستعلام عن حالة معاملة واحدة من أهم الخدمات التي وفرتها الجامعة وخصوصًا من خلال بوابة القبول الموحد حيث تسعى إلى تقديم الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلاب والطالبات وخصوصًا الجدد، ويمكن في ذلك الإطار التعرف على التقويم الجامعي بالإضافة إلى تعديل البيانات جامعة الطيبة في حال تم فتح باب التعديلات، لذا سنذكر طريقة تقديم معاملة في جامعة طيبة وخطوات الاستفسار عن المعاملات إلكترونيًا.

جامعة طيبة الاستعلام عن حالة معاملة

تعتبر جامعة طيبة من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية، وموقعها هو المدينة المنورة، وهناك العديد من البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة والتي وصلت إلى ما يقرب من 200 برنامج في مختلف التخصصات.

لذلك يحرص الطلاب كل عام على الانضمام إليها، وعند تقديم طلب أو تقديم معاملة في جامعة طيبة يمكن الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع جامعة طيبة الإلكتروني.

ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة.

والنقر على تبويب الاستعلام عن حالة معاملة 1443 من جامعة طيبة.

يليها إدخال المعلومات المطلوبة من بينها رقم الهوية الوطنية، وإدخال رقم المعاملة.

ثم يتبع بالنقر على خيار استعلام.

ستظهر في لحظات جميع المعلومات التي تخص المعاملة، سواء القبول أو الرفض أو ما زالت قيد المراجعة.

الاستعلام عن الرقم الجامعي جامعة طيبة

يمكن الاستعلام عن بيانات الطالب المتخرج من الجامعة إلكترونيًا وفي هذه الحالة يمكن الحصول على رقم الجامعي ضمن إطار الخدمات الإلكترونية، على أن يتم الاستعلام من خلال رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية للطلاب، وذلك من خلال التالي:

زيارة موقع جامعة طيبة.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم التحقق، أو النقر على خيار نسيت كلمة المرور للاستعادة.

بعدها يمكن للطلاب معرفة جميع المعلومات والبيانات المتعلقة به أو بشخص آخر.

وشاركت الجامعة في وسائل التعلم عن بعد في الفترة الأخيرة، فأطلقت نظام بلاك بورد يمكن من خلال متابعة البرامج التعليمية التي توفرها الجامعة في مختلف التخصصات، فكل ما ينبغي فعله هو فقط تسجيل الدخول عن طريق كلمة المرور واسم المستخدم.