عُمان ومصر معا فى المخيم العربى الـ 24 للمرشدات

جدة - نرمين السيد - تشارك مرشدات سلطنة عُمان فى فعاليات المخيم العربى الـ 24 للمرشدات، الذى تنظمه جمعية المرشدات المصرية بالتعاون مع الإقليم العربى للمرشدات تحت شعار "معاً .. من أجل عالمنا"، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 24 أغسطس الجارى، عبر الاتصال المرئى.





ويتضمن المخيم عدداً من الفعاليات الفردية والجماعية، إضافة إلى عدد من حلقات العمل التدريبية التى تتناول مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وبناء القدرات وحلقات أعمال الريادة، وتقديم عدد من الفنون التقليدية للدول المشاركة، كما يتضمن المخيم تقديم تجارب الدول فى إعادة تدوير مخلفات البيئة. ويهدف المخيم إلى تبادل الخبرات والتعرف على العادات والتقاليد والجوانب التراثية للدول، وتوطيد أواصر الود والإخاء بين المرشدات، وتعزيز انتماء المرشدات للوطن العربى وتبادل الخبرات والثقافات وفتح آفاق جديدة للإبداع والتميز.

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