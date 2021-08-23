مصادر أمنية مصرية تكشف أسباب إغلاق معبر رفح

قالت مصادر أمنية مصرية في معبر رفح البري، الإثنين، إن قرار إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين سيكون لفترة محدودة ولأسباب تقنية.

وأضافت المصادر أن السلطات المصرية أخطرت الجانب الفلسطيني في قطاع غزة بفترة التوقف وأسبابه . يذكر أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري طوال أيام الاسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت، والعطلات الرسمية. وتسمح القاهرة للمسافرين الفلسطينيين بالعبور في كلا الاتجاهين، إضافة إلى ذلك، تسمح بإدخال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية، وكذلك تتيح المجال لمرور المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية لقطاع غزة عبر المعبر ذاته.

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