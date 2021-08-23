نيوزيلندا تشيد بجهود الإمارات لإجلاء رعاياها من أفغانستان

تلقى محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم، من بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي، الذي قدم الشكر لدولة الإمارات على دعم إجلاء الرعايا النيوزلنديين من أفغانستان.
بحث الوزيران - خلال الاتصال - علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الدفاعية والعسكرية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين أثنى بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي على الجهود المقدمة من دولة الإمارات لدعم عمليات إجلاء رعايا نيوزيلندا من أفغانستان.
و أشاد بالدور الحيوي الذي قامت به وزارة الدفاع بدولة الإمارات خلال الأيام الماضية وما قدمته من خدمات لوجيستية للقوات النيوزيلندية والتي اعتبرها ترجمة حقيقية لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
و أكد البواردي حرص واستعداد دولة الإمارات الدائم لتقديم كل أشكال الدعم ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الجهود الدولية المشتركة بما يخدم الأمن والإستقرار في المنطقة.
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