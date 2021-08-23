8 وفيات و958 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :– أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و958 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10293 وفاة، و789474 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة نحو 3.46 بالمئة.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، الأحد، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12310 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 77 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 78 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 652 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 929 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 766871 حالة.

كما أشار إلى إجراء 27682 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى نحو 8997227 فحصاً.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 30 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 13 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.